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Архив - Луганская область

Возле Золотого боевики подорвали авто ВСУ: есть жертвы

09.08.2018 12:19
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Возле Золотого боевики подорвали авто ВСУ: есть жертвы

Вчера вечером в районе города Золотое Луганской области в результате вражеского обстрела из противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль ВСУ, в результате чего один боец погиб, еще четверо получили ранения.

Глава ЛОВГА Юрий Гарбуз отметил: «Известие о наших потерях среди военнослужащих под Золотым стало очередным подтверждением факта, что война продолжается, а враг не собирается прекращать попыток к эскалации конфликта», передает donpress.com.

«Вместе со всей Луганщиной выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибшего защитника Украины и желаю скорейшего выздоровления раненым бойцам» .



Теги: Донбасс, авто, Луганская область, боевики, ВСУ, подрыв, ракетный комплекс, Золотое
 
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