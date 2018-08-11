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Нет документов на дачу: В Луганской области переселенцам не выплачивают пособия
На подконтрольной Украине территории Луганской области переселенцы, которые живут в своих летних дачах вблизи линии разграничения, не могут получить компенсацию за содержание жилья. В адресной помощи им отказывают, мотивируя это тем, что у людей нет технической документации на жилье.
В Станице Луганской в дачном кооперативе проживает летом около 2 тыс. человек, зимовать остаются – около 800 жителей. У переселенца из Луганска Анатолия здесь два дома – летний и зимний. На свою дачу он переехал, когда начались боевые действия в 2014 году, и обустроил ее, как мог. При этом мужчина до сих пор не получает адресную помощь от государства для компенсации затрат на содержание жилья. «Почему-то квалифицировали это, как непригодное жилье», – отмечает он.
По словам координатора гуманитарной миссии «Пролиска» Катерины Артемовой, власти Луганской области для выплаты адресной помощи требуют от переселенцев техническую документацию на жилье. «Отказано в назначении адресной помощи такой-то комиссией и люди получают такой ответ, где в скобках в конце написано: "Отсутствие технической документации на жилье"», – комментирует волонтер, показывая документ.
Юристы акцентируют, что такие требования не предусмотрены ни в одном законе – люди платят за электроэнергию, за газ, а значит имеют право на компенсацию. «По законодательству техническая документация тут не причем. Переселенцы имеют право на эту адресную помощь», – подчеркнула Артемова.
Пенсионерка-переселенка Людмила Ивановна также получала подобные отказы в выплате адресной помощи. Женщина не выдержала и скопила деньги в сумме 2 тыс. грн на оформление технической документации на жилье. «Полгода, наверное, пришлось собирать эти деньги», – говорит она.
Как сообщила специалист по социальному сопровождению гуманитарной миссии «Пролиска» Марина Гавьяда, при подобной ситуации в Красногоровке (Донецкая обл.) переселенцы такую компенсацию получают. «Социальные службы не обращали внимание – дачный это домик или не дачный. Человеку есть где проживать – все. Так рассматривалось», – отметила она.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Луганская область, документы, дача, переселенцы
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