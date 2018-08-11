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Обстрелы на Луганщине не прекращаются
11.08.2018 11:24
За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушали режим прекращения огня вдоль линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
В частности, в направлении Крымского Новоайдарского района применялись гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
По укреплениям украинских воинов вблизи Троицкого Попаснянского района открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Источник : https://tribun
Теги: Луганск, гранатомет, воины, обстрелы
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