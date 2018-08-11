Переселенцы Луганской области, защищавшие Украину, получат субвенцию на жильё

11.08.2018 17:44

В бюджет Луганской области поступила субвенция для выплаты компенсаций внутренне перемещённым лицам на приобретение жилья. Об этом сообщает пресс-центр Луганской областной военно-гражданской администрации.

Субвенция предназначена для переселенцев, защищавших территориальную целостность Украины участием в АТО и получивших статус инвалида войны III группы. Общая сумма субвенции составляет 796,002 тыс. гривен.

Первым получателем компенсации на приобретение жилья в размере 534,913 тыс. гривен стала семья Сергея Уварова, проживающего в Попаснянском районе. Деньги уже переданы в районный бюджет.

В ноябре 2018 года на данные цели в бюджет области поступит ещё 261,089 тыс. гривен.

Постановление Кабинета Министров, регулирующее порядок и условия получения местными бюджетами субвенции на приобретение жилья для ВПО, защищавщих целостность Украины, было принято 18 апреля текущего года.

Источник : https://tribun.