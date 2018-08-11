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Архив - Луганская область

В Хрустальном боевик «ЛНР» подорвал себя гранатой

11.08.2018 07:00
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В Хрустальном боевик «ЛНР» подорвал себя гранатой

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области совершают суицидальные поступки с помощью гранат. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированном Хрустальном (ранее Красный Луч) боевик «ЛНР» свел счеты с жизнью подорвав себя гранатой. Суицид он совершил находясь у себя дома, поэтому его труп был найдет только спустя два дня.

Вот что сообщают местные жители в соцсетях:

«Многократно на страницах нашего сообщества писал о причинах самоубийств среди ополченцев, повторяться не буду… просто еще один, еще раз самоподрыв. 9 августа в Красном Луче, на ул. Воронежская, 12, полиция нашла труп Виталия Дмитрова, 1967 г.р., с множественными осколочными повреждениями тела, кисти правой руки, и оторванной головой. Оказалось, что Дмитров взорвал себя гранатой РГД-5 еще 7 августа, а труп обнаружили спустя 2 дня».



Теги: Донбасс, Луганская область, боевик, граната, ЛНР
 
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