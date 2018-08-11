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В Луганской области проверят систему оповещения через электросирены. Жителей просят не паниковать
В среду, 15 августа, с 13:45 до 14:00 будет проведена проверка системы оповещения области с запуском электросирен в учебных целях. Просим соблюдать спокойствие.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.
Действия населения по сигналу «Внимание всем!»
Главный способ оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций — доведение соответствующих сообщений органов управления гражданской защиты с помощью уличных и передвижных громкоговорителей, сетей радиовещания всех диапазонов частот и видов модуляции и телевидения.
Для привлечения внимания населения перед передачей информации подается прерывистый сигнал с помощью электросирен и других сигнальных средств, имеющихся на соответствующей территории.
Услышав такой сигнал, необходимо немедленно включить радио или телевизор, а в случае нахождения на улице — направиться в ближайшее учреждение или заведения, где есть вышеупомянутые приемники или громкоговорители, и выслушать сообщение управления органа управления гражданской защиты. Далее следует действовать без паники согласно полученным указаниям.
На каждый случай чрезвычайной ситуации органами гражданской защиты готовится соответствующий текст обращения. Информация передается в течение 5 минут после подачи звуковых сигналов.
Сообщение органа управления гражданской защиты включает: место и время возникновения чрезвычайной ситуации, размеры и масштабы чрезвычайной ситуации, время начала и продолжительность действия поражающих факторов, территорию (районы, массивы, улицы, дома и т. Д.), которая попадает в очаги поражения, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, другую информацию.
Источник : http://lugradar
Теги: Донбасс, население, сирена, Луганское направление
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