Последние новости раздела
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Перевальска09:02
- "В прихожей висит украинский прапор": луганчане и дончане восстают против "ДНР/ЛНР", в РФ уже мало кто хочет07:46
- Нет документов на дачу: В Луганской области переселенцам не выплачивают пособия22:33
- В Луганской области проверят систему оповещения через электросирены. Жителей просят не паниковать22:26
- Выезд из «ЛНР» в РФ почти полностью прекращен21:50
- Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами20:21
- Переселенцы Луганской области, защищавшие Украину, получат субвенцию на жильё17:44
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» устанавливают противотанковые мины на дорогах17:07
- Переселенцам могут заменить бумажные справки ВПЛ на пластиковые карты16:15
- Трое украинских военнослужащих ранены в результате боевых действий на Донбассе14:30
Ликвидирован боевик «ЛНР» из Перевальска
12.08.2018 09:02
Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, ликвидирован боевик «ЛНР» Шевченко Михаил Васильевич с позывным «Шева». О Шевченко известно, что он родился в Перевальске 18 февраля 1976 года, ликвидирован 10 августа 2018 года.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, оккупация, ЛНР, потери
Читайте также:
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Алчевска
- Поплатился за предательство: на Донбассе ликвидирован опасный боевик из Луганска Цупко
- Бывший боевик "ДНР" Прилепин заявил, что Москве не нужен Донбасс, и пообещал окупацию Украины Россией
- Боевик «ЛНР» принес домой боекомплект, на котором подорвался
- Оккупант несет потери: соцсети опознали обезвреженного боевика “ДНР” из Горловки - подробности
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Андрос»
- Террористы атаковали украинских бойцов на Донбассе и сами понесли потери: подробности09:21
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Перевальска09:02
- На блокпостах боевиков массово гибнут люди: очевидцы видели тела, накрытые пакетами08:48
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"08:16
- В Макеевке в 9-этажном доме произошел взрыв08:02
- "В прихожей висит украинский прапор": луганчане и дончане восстают против "ДНР/ЛНР", в РФ уже мало кто хочет07:46
- Утонул боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Зубр»07:37
- Главаря "ДНР" проклинают за цены на школьную форму: "Это беспредел. Пусть Захарченко сам в такое одевается"07:26
- Нет документов на дачу: В Луганской области переселенцам не выплачивают пособия22:33
- В Луганской области проверят систему оповещения через электросирены. Жителей просят не паниковать22:26
- Террористы атаковали украинских бойцов на Донбассе и сами понесли потери: подробности09:21
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Перевальска09:02
- На блокпостах боевиков массово гибнут люди: очевидцы видели тела, накрытые пакетами08:48
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"08:16
- В Макеевке в 9-этажном доме произошел взрыв08:02
- "В прихожей висит украинский прапор": луганчане и дончане восстают против "ДНР/ЛНР", в РФ уже мало кто хочет07:46
- Утонул боевик «ДНР» из Горловки с позывным «Зубр»07:37
- Главаря "ДНР" проклинают за цены на школьную форму: "Это беспредел. Пусть Захарченко сам в такое одевается"07:26
- Нет документов на дачу: В Луганской области переселенцам не выплачивают пособия22:33
- В Луганской области проверят систему оповещения через электросирены. Жителей просят не паниковать22:26
- Садовник, заболевший раком, отсудил у химического концерна $289 млн18:07
- Медики назвали спиртной напиток, спасающий от инфаркта15:17
- Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение13:17
- Какие знаки зодиака самые обидчивые12:37
- Почему полезно мечтать перед сном: исполняем желание силой мысли22:38
- Новые правила вызова экстренной помощи: когда «Скорая» приедет гарантированно20:32
- В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов19:10
- Медики и астрологи о солнечном затмении 11 августа: «Нужно придерживаться рекомендаций»18:51
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" сердце16:58
- Названы полезные продукты для укрепления костей14:15
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- В Донецке появилось странное объявление
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям
- В Донецке из-за подорожания газа зреет бунт: "Мы и так нищие, пусть Захарченко треснет от наших денег"
- Кучма поведал всю правду о войне России против Украины
- Ликвидирована женщина из рядов боевиков «ДНР»
- Будет действовать быстро: Россия продолжит наступление, нужна «победа»
- Оккупанты ОРДО разоблачили в Донецке «оборотней в белых халатах»
- В Донецке образовываются провалы почвы
- В "ДНР" приближается голод: у Захарченко признали катастрофу с урожаем