- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война16:23
- "Гражданская" война в Украине: в сети показали очередной "привет" из России12:10
- "Целую ночь в чувство приводили", - бойцы ООС устроили врагу "сплошную ответку"11:49
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12 августа10:00
- Ликвидирован боевик «ЛНР» из Перевальска09:02
- "В прихожей висит украинский прапор": луганчане и дончане восстают против "ДНР/ЛНР", в РФ уже мало кто хочет07:46
- Нет документов на дачу: В Луганской области переселенцам не выплачивают пособия22:33
- В Луганской области проверят систему оповещения через электросирены. Жителей просят не паниковать22:26
- Выезд из «ЛНР» в РФ почти полностью прекращен21:50
- Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ противотанковыми ракетами20:21
В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война
В Луганской облгосадминистрации четко обозначилось противостояние между Юрием Гарбузом и его заместителем Сергеем Филем, который открыто выступил против политики и действий своего руководителя.
10 августа, на своей странице в Facebook Сергей Филь, апеллируя к вице-премьеру – министру регионального развития Геннадию Зубко, замминистру регионстроя Льву Парцхаладзе и влиятельному нардепу Сергею Березенко опубликовал пост, в котором коснулся темы Парка культуры и отдыха в районе озера Паркового в Северодонецке. Как утверждает Филь, из-за новой политики главы Луганской ОГА, проект, который может значительно улучшить город и качество жизни его жителей, под угрозой.
"Аллеи, детские площадки, велодорожки, тренажеры и локации для других видов спорта, беседки и лавочки для отдыха: точно знаю, насколько нам этого не хватает в Северодонецке. Проект задумывался для горожан и ради них. Поэтому публикую этот концепт для публичного обсуждения.
К сожалению, из-за новой политики председателя Луганской ОГА Юрия Гарбуза этот проект сейчас под угрозой. Кто от этого проиграет? В первую очередь, жители города. Ради чего? Вот это уже вопрос к главе области. Видимо, кому-то просто не нужны символы перемен на Луганщине. Но я очень надеюсь, что здравый смысл победит. Потому что забирать у людей возможность для комфортного отдыха - это уже как-то слишком", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно распоряжению ЛОГА, не так давно у Филя забрали Департаменты экологии и экономики, которые отвечали за реализацию этого проекта.
Чем может закончиться данное противостояние - предположить сложно. Редакция Трибун пристально следит за развитием ситуации и в скором времени возьмет комментарии у Сергея Филя и Юрия Гарбуза.
Теги: Донбасс, война, Луганская область, облгосадминистрация
- Пакуйте чемоданы, луганчане!
- Оккупанты атакуют во тьме и охотятся на гражданских
- Шкиряк рассказал, какой ад творится на Луганщине
- Подробиці жахливого обстрілу з "Градів" в зоні АТО
- Казанский: "Вывод войск из Станицы — приговор для тех украинцев, которые там останутся"
- Экологическая бомба Донбасса: фитиль зажжён
- Власти Украины изучают сценарии против России в Азовском море, в том числе силовой17:02
- Завтра Ульяна Супрун приедет на Донетчину16:39
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война16:23
- В «ДНР» не отменены расстрелы за преступления15:09
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на «приказы»14:29
- Боевики «ДНР» не дают возможности наблюдателям СММ ОБСЕ запустить БПЛА13:50
- Третья авария произошла за неделю в шахте «ДНР»: погиб один человек13:32
- Боевики «ДНР» минируют придорожные территории13:11
- "С самого утра "птичка" прилетела", - появились кадры дымящейся техники врага под Донецком12:49
- "Гражданская" война в Украине: в сети показали очередной "привет" из России12:10
- Власти Украины изучают сценарии против России в Азовском море, в том числе силовой17:02
- Завтра Ульяна Супрун приедет на Донетчину16:39
- В Луганской облгосадминистрации началась настоящая война16:23
- Вот к каким болезням предрасположены разные знаки Зодиака. Эту связь подтверждают даже врачи16:07
- Солнце и жара! Следующая неделя будет очень «летней»15:49
- Украинских водителей начнут штрафовать как в Европе15:22
- В «ДНР» не отменены расстрелы за преступления15:09
- Вооруженные боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, ссылаясь на «приказы»14:29
- В Крыму 2-й день бушует мощный лесной пожар: оккупант не в состоянии спасти заповедник под Ялтой. ВИДЕО14:12
- Боевики «ДНР» не дают возможности наблюдателям СММ ОБСЕ запустить БПЛА13:50
- Вот к каким болезням предрасположены разные знаки Зодиака. Эту связь подтверждают даже врачи16:07
- Садовник, заболевший раком, отсудил у химического концерна $289 млн18:07
- Медики назвали спиртной напиток, спасающий от инфаркта15:17
- Медики рассказали, как влияет на людей солнечное затмение13:17
- Какие знаки зодиака самые обидчивые12:37
- Почему полезно мечтать перед сном: исполняем желание силой мысли22:38
- Новые правила вызова экстренной помощи: когда «Скорая» приедет гарантированно20:32
- В Украине вновь запретили продажу двух лекарственных препаратов19:10
- Медики и астрологи о солнечном затмении 11 августа: «Нужно придерживаться рекомендаций»18:51
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" сердце16:58
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- В Донецке появилось странное объявление
- Нищему Донбассу уготовили "хлебный кризис": у Захарченко в "ДНР" выступили с громким предупреждением к жителям
- Кучма поведал всю правду о войне России против Украины
- В Донецке из-за подорожания газа зреет бунт: "Мы и так нищие, пусть Захарченко треснет от наших денег"
- Выезд из «ЛНР» в РФ почти полностью прекращен
- Ликвидирована женщина из рядов боевиков «ДНР»
- Будет действовать быстро: Россия продолжит наступление, нужна «победа»
- Жители ОРДО напуганы печальными фото из Донецка: "Такого мора никогда не было, значит у нас все реально плохо"
- Оккупанты ОРДО разоблачили в Донецке «оборотней в белых халатах»