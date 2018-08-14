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Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса

14.08.2018 18:12
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Батальон "Айдар" готов к наступлению под Луганском: Мысягин рассказал хорошую новость из Донбасса

Подразделения украинской армии на луганском направлении фронта у села Желобок получили новое оборудование, которое позволяет вести огонь и отражать наступление боевиков в темное время суток.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил волонтер Юрий Мысягин, опубликовав фотографии поставленного оборудования бойцам батальона "Айдар". Военные несут службу у известного поселка Желобок всего в 50 километрах от оккупированного Луганска. При этом противник находится от передовых позиций солдат "Айдара" в нескольких сотнях шагов. "Небольшой проект недавно для них сделали. Обеспечили все их буссоли, минометы и АГС, абсолютно безопасным современным прибором для подсвечивания шкал в ночное время суток. Уже все установлено и работает. А до врага там всего несколько сот шагов", - написал волонтер. Кроме того, он опубликовал фотографии с передовых позиций бойцов.

Источник "Диалог.UA"



Теги: Донбасс, Луганск, батальон "Айдар", наступление
 
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