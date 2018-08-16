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Боевики «ЛНР» размещают тяжелое вооружение в центре городов
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области размещают тяжелое вооружение – РСЗО, гаубицы, САУ – в центре населенных пунктов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«13 августа в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова зафиксировал 6 реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) на территории объекта, расположенного к востоку от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска), и 8 РСЗО (БM-21) на территории объекта, расположенного в центре Хрустального, а также 7 РСЗО (БМ-21) к югу от н. п. Садовый (57 км к юго-западу от Луганска) и 4 самоходные гаубицы (2С1) к юго-востоку от н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка), размещенные там с нарушением линий отвода. В тот же день мини-БПЛА СММ зафиксировал предположительно РСЗО (БM-21) к югу от н. п. Богдановка (44 км к западу от Луганска).
14 августа мини-БПЛА СММ обнаружил 3 предположительно буксируемые гаубицы (Д-30 «Лягушка», 122 мм) возле н. п. Новогригорьевка (33 км к западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, город, центр, вооружение, ЛНР
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