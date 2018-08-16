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Архив - Луганская область

На линии разграничения подорвался мужчина

16.08.2018 20:20
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На линии разграничения подорвался мужчина

Житель Луганска подорвался на мине в районе линии разграничения у окрестностей Северского Донца в пос. Обозное. Об этом сегодня, 16 августа, сообщается в социальных сетях.
Отмечается, что 15 августа в реанимацию привезли 36-летнего жителя Луганска со множественными осколочными ранениями туловища и ног.
«Установлено, что телесные повреждения мужчина получил в поле в районе пос. Обозное, вблизи линии разграничения между ВСУ и НМ ЛНР, наступив на мину. Возможно, пострадавший является участником НМ ЛНР. Точных данных нет», – говорится в сообщении.
Напомним, международное сообщество считает восток Украины одним из самых опасных для гражданского населения районов мира из-за массового минирования территории.

Источник Донецкие новости.



Теги: Донбасс, Луганск, мужчина, мина
 
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