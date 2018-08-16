На линии разграничения подорвался мужчина

16.08.2018 20:20

Житель Луганска подорвался на мине в районе линии разграничения у окрестностей Северского Донца в пос. Обозное. Об этом сегодня, 16 августа, сообщается в социальных сетях.

Отмечается, что 15 августа в реанимацию привезли 36-летнего жителя Луганска со множественными осколочными ранениями туловища и ног.

«Установлено, что телесные повреждения мужчина получил в поле в районе пос. Обозное, вблизи линии разграничения между ВСУ и НМ ЛНР, наступив на мину. Возможно, пострадавший является участником НМ ЛНР. Точных данных нет», – говорится в сообщении.

Напомним, международное сообщество считает восток Украины одним из самых опасных для гражданского населения районов мира из-за массового минирования территории.

Источник Донецкие новости.