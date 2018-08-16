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Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию»
16.08.2018 15:56
Оккупационные «власти ЛНР» проводят насильственную «деукраинизацию» на временно оккупированных территориях Луганщины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области проводят насильственную «деукраинизацию». С этой целью предпринимателей заставляют изменять украинские вывески на переведенные на русский язык.
Предприниматели вынуждены подчиниться, в противном случае, точка может быть закрыта, а самого предпринимателя ждут серьезные неприятности:
«И так налогами и поборами душат, денег нет, а тут ещё эти вывески, но приходится подчиняться, иначе вообще прикроют».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, оккупация, ЛНР, власти
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