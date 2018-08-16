В "ЛНР" на мине подорвался комбайн с комбайнером

16.08.2018 18:19

В социальных сетях пишут, что за последние дни в террористической "ЛНР" зафиксирован ряд случаев, когда в результате взрывов на боеприпасах террористов пострадало несколько человек. Как стало известно, вчера, 15 августа, в оккупированном группировкой "ЛНР" Антрацитовском районе в результате подрыва на боеприпасе был подорван комбайн "Полесье" в месте с находившимся за рулем водителем, передает "Диалог.UA".

По данным фейковой службы "МЧС" "ЛНР", скрин сообщения которого у себя в Twitter показал украинский блогер Necro Mancer, водитель получил многочисленные травмы, но от госпитализации отказался. Предположительно, водитель наехал на противотанковую мину. Также сообщается, что 36-летний житель оккупированного Луганска на линии разграничения в районе Обозного подорвался путем наступления на мину. Мужчина экстренно был доставлен в реанимацию Луганска с многочисленными осколочными ранениями туловища и ног