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В Луганске прогремел мощный взрыв
16.08.2018 12:36
Жители оккупированного Луганска сообщают о взрыве который прогремел ночью 16 августа.
Так, по данным источников "Трибун", около 3:00 луганчане проснулись от сильного грохота.
Предположительно, взрыв произошел в центре города.
На данный момент какие-либо подробности отсутствуют.
Данную информацию подтверждают пользователи социальных сетей.
Теги: Донбасс, Луганск, взрыв, ночь
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