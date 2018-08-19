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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» понесли серьезные потери – минимум 6 раненых

19.08.2018 11:28
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Боевики «ЛНР» понесли серьезные потери – минимум 6 раненых

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области понесли серьезные потери в живой силе – минимум 6 раненых.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщают источники, сегодня боевики «ЛНР» и российские оккупанты понесли серьезные потери в живой силе: «после попадания мины в окоп в Первомайскую больницу с передовых привезли 6 раненых (это не слухи) а сколько эвакуировали в Стахановскую больницу неизвестно».



Теги: Россия, Донбасс, мина, больница, ранения, ЛНР, боевики, потери, оккупанты
 
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