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Подробности боя у Попасной: диверсанты атаковали наш наблюдательный пост, ВСУ понесли потери
Стали известны подробности боя в Луганской области, где боевики из оккупированных Кадиевки (бывшего Стаханова) и Первомайска атаковали украинских военных и понесли серьезные потери.
О них сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает segodnya.ua.
Противник попытался обострить ситуацию у контролируемой ВСУ Попасной. Так, за прошедшие сутки, 19 августа, оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Золотого, Попасной и Новоалександровки. При этом наибольшее обострение ситуация приобрела на подступах к населенному пункту Золотое-4 (бывшее Партизанское), где подразделения ОС недавно оборудовали полосу обеспечения.
Около 8:00 под прикрытием огня из автоматических гранатометов группа противника в составе 8-10 человек пыталась вытеснить Объединенные силы с одной из позиций на Первомайском направлении.
Василий Крищук и его наблюдательный пост первыми обнаружили противника и вступили в бой. Уже через несколько минут, умелыми действиями командира роты Александра Шапталы по врагу был открыт сосредоточенный огонь, а его огневые средства были подавлены. Оккупанты начали отступать. К сожалению, в ходе боя с российскими оккупантами командир наблюдательного поста Василий Крищук, который первым вступил в бой, получил смертельное ранение. Еще один его побратим был ранен, говорится в сообщении.
Военнослужащие, которые смело и решительно действовали в ходе боя, представлены к государственным наградам. Василий Крищук – посмертно.
Кроме того, в сети появились некоторые сведения о личности погибшего бойца – во время военной службы Крищук участвовал в миротворческой миссии в Ираке. На фронт ушел добровольцем в составе БПСМОП "Сечь". С 2017 проходил военную службу по контракту в ВСУ. Осталась мама, жена и двое детей, сыновья четырех и семи лет.
Теги: Донбасс, атака, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Попасная, диверсанты, ООС
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