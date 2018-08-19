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В Обозном боевики «ЛНР» запретили медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ
19.08.2018 15:49
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированном населенном пункт Обозное запретили медицинским работникам местной больницы разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Медперсонал больницы в н. п. Обозное (неподконтрольный правительству, 18 км к северу от Луганска) сообщил наблюдателям, что не может предоставлять информацию без разрешения старших членов вооруженных формирований».
Теги: Донбасс, Луганск, информация, запрет, больница, ЛНР, боевики, медики, СММ ОБСЕ
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