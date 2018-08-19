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Архив - Луганская область

В Обозном боевики «ЛНР» запретили медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

19.08.2018 15:49
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В Обозном боевики «ЛНР» запретили медикам разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированном населенном пункт Обозное запретили медицинским работникам местной больницы разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 17 августа 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Медперсонал больницы в н. п. Обозное (неподконтрольный правительству, 18 км к северу от Луганска) сообщил наблюдателям, что не может предоставлять информацию без разрешения старших членов вооруженных формирований».



Теги: Донбасс, Луганск, информация, запрет, больница, ЛНР, боевики, медики, СММ ОБСЕ
 
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