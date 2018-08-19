В окоп боевиков «ЛНР» прилетела мина: у оккупантов серьезные потери

19.08.2018 10:12

Боевики «ЛНР» на позициях под оккупированным Первомайском понесли серьезные потери из-за прилетевшей в окоп мины.

Так, по данным знакомого с ситуацией источника, оккупанты понесли серьезные потери «после попадания мины в окоп в Первомайскую больницу с передовых привезли 6 раненых (это не слухи) а сколько эвакуировали в Стахановскую больницу неизвестно».

Источник: donpress.com