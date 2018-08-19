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В окоп боевиков «ЛНР» прилетела мина: у оккупантов серьезные потери

19.08.2018 10:12
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В окоп боевиков «ЛНР» прилетела мина: у оккупантов серьезные потери

Боевики «ЛНР» на позициях под оккупированным Первомайском понесли серьезные потери из-за прилетевшей в окоп мины.

Так, по данным знакомого с ситуацией источника, оккупанты понесли серьезные потери «после попадания мины в окоп в Первомайскую больницу с передовых привезли 6 раненых (это не слухи) а сколько эвакуировали в Стахановскую больницу неизвестно».

Источник: donpress.com



Теги: Донбасс, взрыв, мина, оккупация, ранения, ЛНР, боевики, потери, окопы
 
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