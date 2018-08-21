Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити

21.08.2018 13:25

З 2 по 7 вересня єдиний в Луганській області пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити.

Навіщо це робити? КПВВ потребує ремонту. Там планують підключити електрику, водопостачання і водовідведення, побудувати нові навіси і, найголовніше, збільшити кількість робочих місць для фахівців, які перевіряють документи у тих, хто перетинає лінію розмежування.

Коли будуть названі точні терміни? Коли саме закриють пункт пропуску, повинні вирішити 22 серпня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Источник #FreeНОВИНИ