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Пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити
21.08.2018 13:25
З 2 по 7 вересня єдиний в Луганській області пункт пропуску «Станиця Луганська» можуть закрити.
Навіщо це робити? КПВВ потребує ремонту. Там планують підключити електрику, водопостачання і водовідведення, побудувати нові навіси і, найголовніше, збільшити кількість робочих місць для фахівців, які перевіряють документи у тих, хто перетинає лінію розмежування.
Коли будуть названі точні терміни? Коли саме закриють пункт пропуску, повинні вирішити 22 серпня на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Источник #FreeНОВИНИ
Теги: Донбасс, закрытие, Станица Луганская, КПВВ
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