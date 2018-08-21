Скільки коштує відпочити на березі луганських водосховищ?

21.08.2018 13:01

● На березі Березівського водосховища в Свердловському районі (після перейменування – Довжанський) будиночок можна орендувати за суму від 235 рублів (або 94 гривні) до 2950 рублів (1255 гривень) на добу.

● У заміському комплексі на березі Успенського водосховища пропонують орендувати будиночок за ціною 1 тис. руб. (425 гривень) на добу. За додаткову плату можна взяти в оренду мангали, сітки для смаження, лежаки і катамарани. А щоб просто відпочити на території комплексу без всяких будиночків і альтанок, з відвідувача візьмуть від 50 до 100 рублів залежно від дня тижня.

● У житловому комплексі з 10 кімнат для відпочивальників на березі Ісаківського водосховища в Перевальському районі за добу потрібно заплатити 500 руб. (212,7 гривні).

● База відпочинку на березі Астахівського водосховища в Свердловському районі здає будиночки за ціною від 400 рублів (або 170 гривень) до 1200 рублів (511 гривень) в залежності від дня тижня і ступеня комфорту.

При цьому в соціальній мережі нагадують, що в Луганську діє комендантська година. Якщо ви не залишаєтеся на базі відпочинку на ніч, то вдома доведеться бути не пізніше 23.00.

Источник #FreeЛУГАНСЬК