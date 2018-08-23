Боевики атаковали позиции ВСУ на Луганщине: у сил ООС большие потери

23.08.2018 15:42

В зоне ООС в результате пятичасового боя с боевиками в районе Крымского Луганской области погибли четверо украинских военнослужащих и семеро получили ранения.

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк отметил: «К сожалению, Украина понесла невосполнимые потери, передает donpress.com.

В результате пятичасового боя погибли четверо украинских военнослужащих, еще семеро наших защитников получили ранения различной степени».

В военном ведомстве уточнили, что около 06:00 оккупанты под прикрытием артиллерии и минометного огня подошли к передовым позициям одной из механизированных бригад ВСУ в районе Крымского в Луганской области и попытались захватить наблюдательные посты вдоль Бахмутской трассы, однако, получили отпор.