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Архив - Луганская область

Луганская ОВГА официально подтвердила закрытие КПВВ «Станица Луганская»

23.08.2018 17:45
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Луганская ОВГА официально подтвердила закрытие КПВВ «Станица Луганская»

Вчера в Минске участники трехсторонней контактной группы согласовали временное прекращении пропуска людей через КПВВ «Станица-Луганская» со 2 по 7 сентября текущего года.

Пресс-служба Луганской ОВГА. сообщает, что данные действия связаны с проведением монтажа временных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения, donpress.com.

Так, чиновники добавили: «Просим граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь после реконструкции КПВВ станет более комфортным для пересечения. Количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц».



Теги: Донбасс, Минск, закрытие, реконструкция, водоснабжение, Станица Луганская, КПВВ
 
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