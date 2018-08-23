Луганская ОВГА официально подтвердила закрытие КПВВ «Станица Луганская»

23.08.2018 17:45

Вчера в Минске участники трехсторонней контактной группы согласовали временное прекращении пропуска людей через КПВВ «Станица-Луганская» со 2 по 7 сентября текущего года.

Пресс-служба Луганской ОВГА. сообщает, что данные действия связаны с проведением монтажа временных конструкций, подключение их к сетям электро- и водоснабжения и водоотведения, donpress.com.

Так, чиновники добавили: «Просим граждан отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь после реконструкции КПВВ станет более комфортным для пересечения. Количество рабочих мест будет увеличено до 40 единиц».