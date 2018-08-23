Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага

23.08.2018 18:44

Утром возле Крымского развернулся ожесточенный бой, в ходе которого погибло четверо украинских защитников, семеро были ранены.

В Минобороны Украины сообщили, что около шести утра террористы "ЛНР", прикрываясь артиллерией и огнем из минометов, совершили попытку захвата наблюдательного поста ВСУ возле Бахмутской трассы, передает dialog.ua.

Украинские военные сумели отбить атаку боевиков, жесткая схватка длилась пять часов. Российские наемники сделали больше тридцати выстрелов из артиллерии калибром 122 мм и выпустили 60 мин калибром 82 и 120 мм.

Силы ООС ответили оккупантам, открыв огонь из БМП и гранатометов.