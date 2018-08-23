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Архив - Луганская область

В Луганске отдали приказ провести очередные "военные сборы"

23.08.2018 08:16
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В Луганске отдали приказ провести очередные "военные сборы"

И.о. главаря группировки "ЛНР" Леонид Пасечник поручил т.н."народной милиции" провести военные сборы. Участие в них примут 268 резервистов, передают подконтрольные боевикам информресурсы, сообщает Трибун.
В "документе" говорится, что "сборы будут проведены в целях подготовки и совершенствования граждан пребывающих в запасе, приписанных в состав резервных формирований на соответствующие воинские должности на территории ЛНР" с 22 по 26 августа.
Руководителям предприятий ОРЛО Пасечник указал обеспечить сохранение рабочих мест и оплаты труда работникам, призванным на военные сборы на период их прохождения.



Теги: Донбасс, Луганск, Пасечник, военные учения
 
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