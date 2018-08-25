Боевики "ЛНР" выступают против закрытия "Станицы Луганской"

25.08.2018 13:01

В так называемой "ЛНР" выступают против закрытия КПВВ "Станица Луганская" на ремонт. Об этом сепаратистским СМИ заявил т.н. "и.о министра иностранных дел" Владислав Дейнего.

По его словам, на встрече Трёхсторонней контактной группы в Минске 22 августа никакого решения по закрытию КПВВ на ремонт с 2 по 7 сентября не принималось. Дейнего уверен, что заявление ЛОВГА о достижении соглашения в данном вопросе не соответствует действительности. Сообщение украинской стороны о закрытиии пункта пропуска он назвал провокацией.

Ранее сообщалось, что на заседании контактной группы в Минске было согласовано закрытие КПВВ "Станица Луганская" со 2 по 7 сентября для проведения ремонтных работ.

Источник Трибун.