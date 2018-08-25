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Кровавый обстрел Врубовки: есть жертвы
25.08.2018 13:17
В результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в селе Врубовка (Луганская область) погиб мужчина 1983 года рождения. Также повреждены жилые дома и школа, на улицах воронки от снарядов. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
«Утром 24 августа противник, применив артиллерию калибра 152 мм, совершил огневой налет по жилым зданиям и средней школе в селе Врубовка Луганской области. В результате обстрела погиб гражданин Украины 1983 г. р. Сиротами остались дети 7 и 9 лет», – сообщили в пресс-центре ООС.
Офицеры СЦКК продолжают работать на месте обстрелов вместе с представителями Генеральной прокуратуры Украины, органов местной исполнительной власти и СММ ОБСЕ.
Теги: Донбасс, Луганская область, жертвы, обстрел
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