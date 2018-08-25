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Появились фотографии проукраинских листовок из оккупированной Луганщины
Вместе со всей Украиной луганчане отметили День независимости родной страны. В честь светлого праздника они напомнили украинцам, что с нетерпением ждут освобождения.
В социальных сетях опубликованы первые фотографии проукраинских листовок в городах оккупированной части Луганской области. Рискуя свободой и даже жизнью патриоты-луганчане расклеили их в честь Дня независимости Украины, сообщает "Диалог.UA".
Жители оккупированных территорий размещают фото в закрытых от посторонних глаз профилях соцсетях, дабы не стать предметом пристального внимание "МГБ ЛНР". Эти кадры сделаны в городе Первомайске в Луганской области. Этот населенный пункт сильно пострадал от войны, но не его жители не сломались и не утратили веру, что когда-нибудь смогут открыто и свободно заявлять о своих проукраинских убеждениях.
Также луганчане сообщают, что в День независимости Украины видели в ночном небе вспышки праздничных фейерверков. "Несколько раз наряды местной зондеркоманды, называющей себя "мвд лнр", выезжали на ловлю "нарушителей спокойствия" русского мира. Все безуспешно. Патриоты Украины порадовав жителей города салютами, ушли от погони", - сообщают жители города.
Теги: Донбасс, Луганск, фото, МВД, День Независимости, ЛНР, листовки, соцсети, МГБ
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