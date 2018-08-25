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В оккупированном Луганске наемники укрепляют центр города
25.08.2018 19:12
Во временно оккупированном Луганске незаконные вооруженные формирования укрепляют центр города бетонными блоками.
По словам луганчан, новые укрепления появились возле здания бывшей Луганской ОГА, а также в сквере возле памятника Шевченко, передает donpress.com.
На данный момент неизвестно, по какой причине оккупанты строят укрепления.
Теги: Донбасс, Луганск, строительство, оккупация, наемники, укрепления, ОГА
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