В оккупированном Луганске наемники укрепляют центр города

25.08.2018 19:12

Во временно оккупированном Луганске незаконные вооруженные формирования укрепляют центр города бетонными блоками.

По словам луганчан, новые укрепления появились возле здания бывшей Луганской ОГА, а также в сквере возле памятника Шевченко, передает donpress.com.

На данный момент неизвестно, по какой причине оккупанты строят укрепления.