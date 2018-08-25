- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- Очереди на блокпостах Донбасса сегодня, 24 августа09:52
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны07:45
- «Наши люди везде»: на оккупированном Донбассе заметили украинские флаги и патриотические надписи19:14
- Пять часов жесткой схватки: в бою под Крымским четверо украинских воинов погибли, сдерживая натиск врага18:44
- Луганская ОВГА официально подтвердила закрытие КПВВ «Станица Луганская»17:45
В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки
В результате артобстрела села Врубовка Луганской области в одном из жилых домов пробита крыша и выбиты окна в многоэтажке.
В Луганской ОВГА опубликовали фото и отметили: «Пренебрегая всеми международными договоренностями, террористы открывают огонь не по военным объектам, а по домам мирных жителей».
Завершена фотофиксация последствий обстрела поселка Врубовка. В процессе документирования факта обстрела были задействованы офицеры украинской стороны СЦКК, представители Генеральной прокуратуры и Национальной полиции. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Во время фиксации последствий обстрела присутствовали миссии ОБСЕ.
Как сообщалось ранее, вчера, около 05:10, со стороны оккупированного поселка Врубовка было выпущено 7 активно-реактивных снарядов калибра 152 мм.
Чуть позже представитель ГВС в Попасной сообщил о попадании снаряда в жилой дом в поселке Врубовка.
Специалисты, прибывшие на место установили попадание снаряда 152 калибра в жилой дом по адресу ул. Школьная, дом 2. В результате разрыва боеприпаса был смертельно ранен хозяин дома 1983 года рождения. Остальные члены семьи не пострадали.
Также повреждения были зафиксированы по ул. Лесная, дом 7, дома 8 и 9.
Места разрывов снарядов обнаружены по ул. Школьная, а также на школьном дворе по ул. Зеленая.
Еще один снаряд попал в погреб на территории фермерского хозяйства. В результате разрыва погиб один человек. Было разрушено жилое здание и повреждены еще около 50 домов.
Не разорвавшихся боеприпасов не обнаружено. Все документы, а также осколки снарядов переданы следственным органам и представителям международных организаций.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, прокуратура, ОБСЕ, обстрелы, СЦКК
- В ход пошли «партизанские» «Грады», а СММ ОБСЕ «прозрела»
- Хуг призвал стороны прекратить обстрелы населенных пунктов
- На Донбассе насчитали около 500 взрывов за сутки - ОБСЕ
- На Луганщине пропал водитель СММ ОБСЕ
- Международные эксперты: на Донбассе есть реальные проблемы и реальная помощь
- "Мы на протяжении 10 последних месяцев не фиксировали такого количества обстрелов, как сейчас. Ситуация на Донбассе резко ухудшается", - ОБСЕ
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- "Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"07:56
- Жители Горловки на грани бунта из-за поведения пьяных боевиков «ДНР»07:45
- Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"07:33
- Под Горловкой серьезный пожар19:30
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге17:00
- Адекватный ответ на провокации: под Авдеевкой ВСУ разгромили блиндаж и военный грузовик "ДНР"15:46
- В День Независимости Украины войска Путина жестко обстреляли мирных жителей Донбасса14:48
- В сеть выложили фото последствий обстрела Врубовки08:39
- Боевики ударили артиллерией по украинским военным, есть жертвы08:19
- Из-за обстрела боевиков «ДНР» КПВВ «Майорское» закрыт08:09
- "Айдар" после мощного боя с врагом собрал щедрый "урожай": россияне, бежав, побросали "улики"07:56
- Жители Горловки на грани бунта из-за поведения пьяных боевиков «ДНР»07:45
- Кремль стягивает на Донбасс небывалые объемы вооружения: террористы ждут "переломного момента"07:33
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- «Давайте скажем на весь мир: Донбасс и Крым будут возвращены Украине»: Тимошенко выступила с мощной речью, заявив, что наша страна непременно буде членом ЕС и НАТО22:15
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Самые высокомерные женщины по знаку зодиака22:46
- Медики заявили о необходимости регулярно пить кофе21:58
- 7 вещей, которые происходят с нами во время сна21:45
- Выносить мусор, смотреть в зеркало и другие вечерние запреты, о которых вы не знали20:57
- Ученые из Британии назвали кокосовое масло опасным продуктом20:38
- Назван продукт, который может спровоцировать сахарный диабет19:15
- Ученые нашли способ избавить от алкоголизма при помощи компьютерной игры17:15
- Названы самые подлые знаки Зодиака13:01
- Опасно ли оставлять зарядку в розетке11:01
- Рейтинг самых горячих мужчин по знаку зодиака09:30
- Кадиевка содрогается от обстрелов
- В "ЛНР" молодежь расстреляла на улице "героя Новороссии" из-за марихуаны
- В Северодонецке тела погибших бойцов «Айдара» отказались принимать в морге
- В магазинах Донецка переписывают номера купюр 1000 рублей
- Донбасс "гудит": Захарченко за сутки расправился с батальоном Прилепина, главарь группировки бежал в РФ
- Под Горловкой серьезный пожар
- Жители Горловки на грани бунта: довели пьяные боевики
- Депутаты Госдумы РФ обещают «присоединить Донбасс»
- Захарченко с каской, шествие и концерт: оккупированный Донецк отмечает День шахтера
- «ВСУ хотят захватить город»: боевик из Горловки рассказал о проблемах на передовой