Пожар на Азоте в Северодонецке тушат третьи сутки

28.08.2018 11:41

Жители Северодонецка и ближайших населенных пунктов жалуются на дым, который накрыл регион. Пожар на Северодонецком Азоте тушат уже третьи сутки.

ЧП произошло в результате возгорания шламонакопления на предприятии - утверждают в ГСЧС Украины в Луганской области.

"Информация о пожаре поступила еще позавчера около 12:00. Горел шламонакопитель Северодонецкого объединения Азот. Площадь пожара составляла почти пять гектаров", - рассказал спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александр Чалый.

По его словам, пожар был локализирован сразу, но ликвидация продолжается до сих пор.

Местные жители жалуются на неприятный запах и большой дым.

"Этот шламонакопитель уже два года не работает, там, видимо, сохранились какие-то технологические сбросы. Загорелась сухая трава на нем. Из-за этого наблюдается смрад. Ясно, что им не стоит дышать", - сказал Чалый.

Источник Трибун.