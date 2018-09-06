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Российский "подарок" подвел: на Донбассе товарищи ликвидировали Домового при испытании бронежилета
На Донбассе террористы "ЛНР" ликвидировали своего пособника по кличке Домовой, испытывая бронежилет на прочность.
О новых потерях в рядах "ЛНР" сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился в оккупированной гибридными войсками РФ городе Брянке в минувший вторник, 4 августа. Террористы, хорошо "приняв на грудь", решили испытать "гуманитарную помощь" Кремля - бронежилет. Подопытным кроликом вызвался некий Евгений Орленко из Славянска по кличке Домовой. Выстрелили в этого кандидата на премию Дарвина аж 5 раз из пулемета. 3 из них в грудь и живот оказались смертельными.
Примечательно, что, по версии местных "силовиков", погибший якобы сам выпустил в себя пули. То есть, наказывать за произошедшее не будут никого. "Воины Дырляндцы, берите пример с Евгения", - призвал террористов офицер ВСУ.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, испытания, бронежилет, ЛНР, ВСУ, террористы, РФ
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