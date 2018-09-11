Экс- наемник «ЛНР» рассказал, кто обстреливал Луганск в 2014. ВИДЕО

11.09.2018 13:53

В 2014 году экс-главарь ОРЛО Игорь Плотницкий лично отдавал приказы специально обстреливать жилые кварталы оккупированного Луганска.

Экс-наемник «ЛНР» Александр Лис (Агафонов) отметил: «Батальон „Заря“ и Плотницкий связаны с минометными обстрелами Луганска. ДРГ, которые обстреливали, были не украинские, а внутренние».

По словам оккупанта, он вместе с другими членами НВФ выслеживал их и задерживал. При этом он добавил, что у задержанных были удостоверения бойцов батальона «Заря».

Кроме того, «Лис» добавил: В 2014-м мы с МВДшниками Луганска прочесывали весь город: один отряд был уничтожен, второй — сдали. Мы сдавали их местному руководству, но видимо люди Плотницкого отмазывали их или отпускали».

Источник ДонПресс