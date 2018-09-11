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В Станице Луганской подорвался местный житель
Местный житель пгт Станица Луганская подорвался на неизвестном взрывном устройстве, вероятнее всего - на растяжке.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области, передает tribun.com.ua.
Вчера, 10 сентября, в 12:05 в отдел полиции Станицы Луганской поступило сообщение от 58-летней местной жительницы о том, что ее 55-летний муж ушел на прогулку в 7 утра и не вернулся.
На поиск мужчины был ориентирован личный состав Станично-Луганского отдела полиции, приданные силы. Через несколько часов поиска неподалеку от железнодорожной станции Кондрашовская-Новая, в зарослях был обнаружен труп мужчины, на теле которого были минно-взрывные травмы, от которых вероятно и скончался мужчина.
После обследования территории пиротехниками тело мужчины было эвакуировано.
В полиции уточнили, что данный участок является опасным из-за непосредственной близости к позиции боевиков. На нем могут находиться мины и неразорвавшиеся боеприпасы.
Данный факт внесен в ЕРДР. Ведутся следственные действия.
Теги: Донбасс, полиция, Луганская область, боевики, мины, подрыв, растяжка, Станица Луганская
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