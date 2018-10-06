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Электричество в Луганске есть, но далеко не везде. Воды и телевидения нет
Сегодня ночью на неподкотнрольной украинским властям части Луганской области отключили электроснабжение.
В группировке «ЛНР» это объяснили плановыми ремонтными работами на подстанции «Победа 500 кВт». Возобновить электроснабжение обещают с 05:00 7 октября.
Несколько жителей Луганска рассказали «Новостям Донбасса», что в некоторых районах электричество все же есть. При этом в городе нет воды, не работает телевидение и общественный электротранспорт. Также наблюдаются перебои в работе мобильной связи.
Администратор сообщества во «ВКонтакте» «Другой Луганск» отметил, что во многих районах Луганска электричества нет, но в центре «не отключали практически».
«То есть никто рубильник не опустил и в один момент не отключили все. Отключают поочередно. Тех, кого сегодня уже отключали, уже и подключили обратно многих. Воды разве что нет, в центре тоже. ТВ не работает и лифты – сняли лишнюю нагрузку, видимо», – подчеркнул он.
Также работает подконтрольный «ЛНР» информационный сайт ЛИЦ, а вот другой сепаратистский ресурс, «МИА Исток», не обновлял свою новостную ленту со вчерашнего вечера.
В «ЛНР» заявляли, что в период отключения электричества будут информировать местных жителей с помощью радио.
Также сегодня утром в «ЛНР» сообщили, что им удалось переподключить «все значимые объекты» на резервные источники электроснабжения. В группировке отмечали, что под этими объектами подразумеваются больницы, аварийные службы, предприятия пищевой помышленности, крупные супермаркеты.
Не удалось узнать, какая ситуация сложилась в других подконтрольных «ЛНР» городах. Отметим, что многие сообщества этих населенных пунктов в соцсетях не публиковали информацию со вчерашнего вечера.
Электроэнергию на подконтрольную «ЛНР» территорию поставляет Россия. По оценкам экспертов, для РФ такие поставки обходятся примерно в 2,5-3 миллиарда рублей в год.
Из-за работ на подстанции «Победа 500 кВт» возможно отсутствие мобильной связи оператора Vodafone и на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.
Теги: Донбасс, Луганск, телевидение, вода, электричество, отключение
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