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В "ЛНР" разбирают дома по кирпичам, награбленное везут в Ростовскую область
06.10.2018 12:54
Российские мародеры вывозят из неподконтрольного Донбасса стройматериалы. Дома местных жителей буквально разбирают на части.
По данным "ИС", в районе нескольких пограничных КПП - между ОРДО, ОРЛО и РФ (Мариновка, Должанский, Изварино) россияне оборудуют новые пограничные заграждения, используя при этом блоки, колючую проволоку и др.
Отмечается вывоз в Россию стройматериалов (кровля, окна, двери, кирпич) из разобранных в "ЛНР" строений, включая жилые дома.
Награбленное везут в Ростовскую область грузовиками на российских номерах.
Источник Трибун
Теги: Донбасс, дом, кирпич, Ростовская область, ЛНР
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