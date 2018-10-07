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В рядах боевиков «ЛНР» потери в живой силе
07.10.2018 07:30
Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях Луганской области несут боевые и не боевые потери в живой силе. Умер боевик «ЛНР» с позывным «Бача».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщают источники, во временно оккупированном Хрустальном (Красный Луч) умер боевик «ЛНР» Быстриков Василий Матвеевич с позывным «Бача».
О Быстрикове известно, что он родился в Красном Луче 10 января 1953 года, умер 5 октября 2018 года.
Теги: Донбасс, оккупация, умерший, ЛНР, боевики, потери
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