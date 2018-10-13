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Боевики «ЛНР» обстреляли позиции ВСУ возле Станицы Луганской
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты обстреливают позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов на участках разведения сил. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Команда СММ зафиксировала от 30 до 40 свежих пулевых отверстий в бетонных блоках и мешках с песком, которые укрепляли передовую позицию Вооруженных сил Украины на участке разведения в районе Станицы Луганской. По оценке, повреждения образовались вследствие попадания снарядов крупнокалиберного пулемета, выпущенных с юго-юго-востока. При этом 10 октября эти повреждения не были замечены наблюдателями. По словам офицера Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК), блокпост попал под огонь 11 октября в период между 02:00 и 04:00».
Теги: Донбасс, обстрел, ЛНР, боевики, ВСУ
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