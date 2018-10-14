"Страшные взрывы, сразу 2014 вспомнили": под Луганском "ЛНР" устроила мощный обстрел, убит ребенок

14.10.2018 08:37

Одна из погибших – несовершеннолетняя, второй женщине было всего 47 лет. В соцсетях пишут, что обстрелы Марьевки террористы начали с вечера 13 октября.

По данным из пабликов, в поселок прилетело более 10 мин, выпущенных боевиками "ЛНР" из запрещенного минскими соглашениями вооружения, передает "Диалог.UA".

По предварительной информации, погибли мать и дочь. Смертельные боеприпасы от наемников РФ прилетели на улицу Почтовая. "Страшные взрывы, сразу 2014 вспомнили", "Орки скажут, что не виноваты", "Когда же эти ихтамнеты успокоятся" – пишут в соцсетях.

По словам источников, обе погибшие умерли от большой кровопотери и страшных ран, полученных при разрыве боеприпасов. Так, у 47-летней Ларисы Ковтун МВТ, осколочное ранение левой стороны грудной клетки с повреждением внутренних органов, осколочное рваное ранение бедра левой ноги с повреждением кровеносных сосудов.

У несовершеннолетней Насти Ковтун МВТ, ОЧМТ с повреждением головного мозга, осколочные рваные ранения обеих бедер с повреждением кровеносных сосудов.

Как пишут в соцсетях, неспокойно и на донецком, а также горловском направлениях.