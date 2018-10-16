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На оккупированной Луганщине похитили отца находящегося в заложниках "ЛНР" Романа Сагайдака

16.10.2018 12:28
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На оккупированной Луганщине похитили отца находящегося в заложниках "ЛНР" Романа Сагайдака

В оккупированном Краснодоне боевики "МГБ ЛНР" похитили Александра Сагайдака - отца находящегося в заложниках террористов Романа Сагайдака. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает журналистка "Харьковской правозащитной группы" Янина Смелянская.
По её словам, о похищении Александра ей сообщили его родственники - мужчина был похищен 15 октября в 10:00 возле своего дома. Очевидцы видели, как его силой затягивают в машину. Родственники считают виновным в похищении так называемое "МГБ ЛНР".
Сама Смелянская считает, что Александра Сагайдака похитили для психологического давления на его сына. Местный предприниматель Роман Сагайдак был похищен боевиками 30 июня 2017 года - он до сих пор является заложником террористов.
Источник Трибун.



Теги: Донбасс, Краснодон, похищение, Луганская область, заложник, ЛНР
 
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