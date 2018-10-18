Главная / Новости / Луганская область / Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение
Последние новости раздела
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта11:00
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах10:17
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "08:55
- "Для Украины настала действительно золотая пора, как там Путин себя чувствует", - Сазонов 21:45
- Донбасс уже не интересен Путину: Кремль упраздняет структуры по управлению "ДНР" и "ЛНР" 21:31
- Вероятность выборов в «ЛДНР» составляет 99%19:02
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу18:30
Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение
18.10.2018 17:18
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области держат под контролем школы. Для посещения школы наблюдатели СММ ОБСЕ должны получить разрешение у боевиков «ЛНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянии на 16 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Сотрудники школы в Первомайске отказались предоставлять команде Миссии информацию без предварительного согласования от руководства вооруженных формирований».
Источник : https://news.dn.ua
Теги: Донбасс, боевик, ЛНР, школы
Читайте также:
- Кличка "Бизон": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе
- Еще один "раскаялся": в СБУ сдался очередной боевик "лнр". ВИДЕО
- В Луганске умер боевик «ЛНР» 1982 года рождения
- Бывший "кубанский казак" проведет в тюрьме 8 лет
- Еще один бывший боевик воспользовался программой СБУ «Тебя ждут дома» (ВИДЕО)
- На Луганщине будут судить боевика, «служившего» в четырех бандформированиях «ЛНР»
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- Пиво местного разлива и не только: Цены на алкоголь в «ДНР»13:27
- Эксперт сообщил о смене тактики ведения боя оккупантами на Донбассе11:18
- Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта11:00
- Массовые бои на Донбассе: враг гремит ударами на всех фронтах10:17
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Госдума России назвала Украину "террористическим государством"21:07
- В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма20:53
- Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины20:39
- Андреевская церковь после реставрации откроется для посещений20:26
- В России хотят упростить получение гражданства украинцами20:13
- В Раде объяснили целесообразность трехлетнего планирования бюджета20:00
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Путин разразился циничным заявлением: "Мы не напрягаем никого, мы не создаем никаких проблем"19:39
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут