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Коррупция в тылу: В зоне ООС на взятке поймали работника пограничного отряда (Фото)
На Донбассе сотрудники военной прокуратуры Луганского гарнизона Объединенных сил совместно с сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил в рамках досудебного расследования разоблачили в получении неправомерной выгоды должностное лица тылового обеспечения одного из пограничных отрядов. Об этом сегодня, 20 октября, сообщает пресс-центр ООС.
«Он требовал и получил от представителя сельхозпредприятия неправомерную выгоду в общей сумме 46 тыс. грн, в качестве "отката" за поставку продуктов питания для военнослужащих», – говорится в сообщении.
«Злоумышленник задержан, предмет неправомерной выгоды обнаружен и изъят во время проведения следственных действий. По результатам следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности. Следственные действия продолжаются», – сообщили в пресс-центре ООС.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, коррупция, ООС
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