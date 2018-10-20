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В «ЛНР» осудили человека за посты в соцсетях
20.10.2018 12:06
На неподконтрольной украинскому правительству территории Луганской области вынесен приговор местному жителю за посты в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в «генпрокуратуре ЛНР».
«Подсудимый сохранил на своей странице "ВКонтакте" 16 изображений с комментариями, содержащими признаки пропаганды нацистской идеологии, в которых содержится призыв к расовой нетерпимости, оправдание и героизация фашизма, восхваление Гитлера», – говорится в сообщении.
Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы, с испытательным сроком на 2 года.
Источник : https://dnews.
Теги: Донбасс, человек, ЛНР, соцсети
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