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7 человек поднялись на поверхность: Волынец рассказал о протестующих под землей горняках Луганщины
В Луганской области 7 из 33-х протестующих под землей горняков шахты им. Н.Н. Капустина ПАО «Лисичанскуголь» поднялись на поверхность. Об этом 21 октября на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
По его словам, шахтеры «вынуждены были выехать на поверхность: кто по состоянию здоровья, а кто-то – по семейным обстоятельствам». «24 шахтера продолжают оставаться под землей. Независимый профсоюз горняков Украины всячески поддерживает протестующих, в частности обеспечивает их водой, едой и медикаментами», – отметил Волынец.
Помимо требования выплатить задолженность по зарплате, как сообщил Волынец, горняки ставят вопрос отправки в отставку и.о. гендиректора ГП «Лисичанскуголь» Валентина Киселева, который сейчас находится в отпуске.
«В это же время шахтерские протесты продолжаются на ряде шахт: "Капитальной" и "Центральной" ГП "Мирноградуголь", "1/3 Новогродовская" ГП "Селидовуголь". На шахте "Котляревская" шахтеры отказываются приступать к работе с 1 октября», – напомнил глава НПГУ.
Он также добавил, что есть информация о том, что премьер-министр Владимир Гройсман готов рассмотреть ситуацию в отрасли.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Лисичанск, протест, Луганская область, шахтеры, Волынец
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