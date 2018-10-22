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Террористы ЛНР готовят "законы" по "приватизации" пустых квартир
Боевики так называемой ЛНР готовят списки пустующих квартир и намерены "легитимизировать" рейдерский захват.
Об этом рассказал представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, передает "РБК-Україна".
"По источникам информации, которые у меня есть, в ЛНР" местная власть "начала обсуждать так называемую "программу развития ЛНР". Так вот - в рамках этой программы стал обсуждаться вопрос о том, что очень много жилья пустует, что это жилье надо передать в "собственность их коммунального общества". Иными словами, они разрабатывают механизм, чтобы предоставить законность рейдерскому захвату жилья", - рассказал Лисянский.
По его словам, в пустых квартирах главари ЛНР намерены разместить боевиков, российских военных и врачей.
"По моей информации, квартиры нужны врачам и военным. Ведь там уже были случаи, когда квартиры забирали. Речь идет об однокомнатных квартирах. Я думаю, что за красивыми словами о "расквартировании" они будут просто захватывать жилье", - сообщил он.
Местные жители сообщили Лисянскому о составлении списков пустых квартир в городах Антрацит, Хрустальный (бывший Красный Луч) и Довжанский (до 2016 года - Свердловск)
Источник :https://apostrophe.ua
Теги: Донбасс, закон, квартира, ЛНР
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