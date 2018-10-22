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В ОРЛО 13-летние мальчишки получили удар током при попытке залезть в распределительный щиток
22.10.2018 13:43
Двое мальчишек тринадцати лет находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.
«Подростки совершили попытку проникнуть в распределительный шкаф недействующей оросительной системы, к которому подходил электропровод под напряжением», — сказано в сообщении.
Детей доставили в больницу. Им поставили диагноз «поражение электротоком, термические ожоги 2-4 степени кистей рук и области левого плеча»
Дети находятся в сознании.
Источник : http://lugradar.
Теги: Донбасс, сознание, УДАР, ОРЛО
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