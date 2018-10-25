Оккупированная Луганщина погрузится во мрак: Электричество будет отключено

25.10.2018 08:31

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области снова анонсировали масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Однако пока о дате отключения не говорится.

Так, изначально в «ЛНР» заявляли об отключении электроэнергии с 22:00 26 октября до 08:00 28 октября. В это время ремонтники должны были провести технические работы на высоковольтной линии 500 кВт Победа — Шахты. Но позже дату отключения перенесли.