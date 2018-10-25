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Пасечник «выдал» новый «перл» про Украину
25.10.2018 16:03
Сеть насмешило "умное" заявление главы террористов о "реформе" в "республике". Главарь "ЛНР" в эфире одного из сепаратистских телеканалов заявил, что намерен искоренить идеологию в "республике", которая прижилась со времен Украины, передает "Диалог.UA".
На "перл" Пасечника обратил внимание блогер Фашик Донецкий в своем Twitter. Бороться с "системой" боевик собрался, искореняя коррупцию. Террорист не видит других вариантов, как кроме "отжимать" имущество у тех, кто, "не работая, имеет".
Попытки Пасечника выдать что-то стоящее в эфире не прошли мимо комментаторов, которые увидели в сценарии преображения "ЛНР" знакомый "совковый" почерк, когда "отбирали у богатых и отдавали бедным".
Теги: Донбасс, ЛНР, заявление, Пасечник
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