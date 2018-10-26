Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

"Людей достали": в Луганской области остановились шахты

26.10.2018 20:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
"Людей достали": в Луганской области остановились шахты

С понедельника, 29 октября, шахты ГП "Лисичанскуголь" останавливают свою работу.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Сергей Каплин.
"Только закончилось заседание теркома профсоюза ГП "Лисичанскуголь". С понедельника останавливают работу шахты Привольнянская, Новодружеская, им. Мельникова и им. Капустина. Людей достали!", - говорится в сообщении.
Напомним, в Лисичанске госпитализировали двух протестующих горняков, одного - в психиатрию.



Теги: Донбасс, Лисичанск, шахта, Луганская область, остановка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх