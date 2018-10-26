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"Людей достали": в Луганской области остановились шахты
26.10.2018 20:10
С понедельника, 29 октября, шахты ГП "Лисичанскуголь" останавливают свою работу.
Об этом в Facebook сообщил нардеп Сергей Каплин.
"Только закончилось заседание теркома профсоюза ГП "Лисичанскуголь". С понедельника останавливают работу шахты Привольнянская, Новодружеская, им. Мельникова и им. Капустина. Людей достали!", - говорится в сообщении.
Напомним, в Лисичанске госпитализировали двух протестующих горняков, одного - в психиатрию.
Теги: Донбасс, Лисичанск, шахта, Луганская область, остановка
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