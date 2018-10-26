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«ЛНР» начала восстанавливать Штеровский мост. В штабе говорили, что через него боевики получают вооружение.
Группировка «ЛНР» объявила о начале работ по восстановлению Штеровского моста в Антрацитовском районе, разрушенного в конце мая.
Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ, передают novosti.dn.ua.
Сроки окончания ремонтных работ не уточняются.
Штеровский автомобильный мост расположен на участке трассы Н-21 Старобельск — Луганск — Донецк. Он проходит по трассе, соединяющей Луганск и город Хрустальный (бывший Красный Луч). Это одна из главных трасс под контролем боевиков.
Мост был разрушен 21 мая 2018 года. В группировке «ЛНР» утверждали, что причиной обрушения стыл подрыв.
В штабе Операции Объединенных заявляли, что «разрушение указанного моста исключает и препятствует поставкам боеприпасов и вооружения» подразделениям боевиков.
При обрушении Штеровского моста вблизи подконтрольной боевикам Ивановки Луганской области ранение получили двое человек. Мужчины 20-ти и 45 лет пострадали после того, как их автомобиль упал с разрушенного моста.
Теги: Донбасс, мост, восстановление, ЛНР, боевики, подрыв, ООС
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