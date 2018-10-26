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В 100 метрах от патруля ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв
26.10.2018 10:20
В 100 метрах от патруля наблюдателей ОБСЕ в Луганской области произошел взрыв.
Об этом говорится в свежем отчете миссии, передают novosti.dn.ua.
Это произошло утром 24 октября в пределах участка разведения военных сил и средств в районе Станицы Луганской.
Наблюдатели слышали взрыв ориентировочно в 100 метрах к западу.
По их оценке, предположительно взрыв произошел вследствие срабатывания на участке разведения мины или неразорвавшегося боеприпаса.
Теги: Донбасс, взрыв, боеприпасы, мина, патруль, ОБСЕ, Станица Луганская
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