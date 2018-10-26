В 100 метрах от патруля ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв

26.10.2018 10:20

В 100 метрах от патруля наблюдателей ОБСЕ в Луганской области произошел взрыв.

Об этом говорится в свежем отчете миссии, передают novosti.dn.ua.

Это произошло утром 24 октября в пределах участка разведения военных сил и средств в районе Станицы Луганской.

Наблюдатели слышали взрыв ориентировочно в 100 метрах к западу.

По их оценке, предположительно взрыв произошел вследствие срабатывания на участке разведения мины или неразорвавшегося боеприпаса.